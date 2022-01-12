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Борис Михайлов отреагировал на приостановку регулярного чемпионата КХЛ

Борис Михайлов отреагировал на приостановку регулярного чемпионата КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги приостановить регулярный чемпионат.

«Ну а что тут сделаешь? Никто не застрахован от вируса. Если приостановили, значит много заболевших. Затем руководители опять соберутся, примут решение. Будут искать пути, как доиграть чемпионат: подкорректируют календарь, сделают график ещё плотнее.

Самое главное — здоровье спортсменов. Ради этого и принимаются такие решения», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее стало известно, что КХЛ приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно.

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