Борис Михайлов отреагировал на приостановку регулярного чемпионата КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги приостановить регулярный чемпионат.



«Ну а что тут сделаешь? Никто не застрахован от вируса. Если приостановили, значит много заболевших. Затем руководители опять соберутся, примут решение. Будут искать пути, как доиграть чемпионат: подкорректируют календарь, сделают график ещё плотнее.



Самое главное — здоровье спортсменов. Ради этого и принимаются такие решения», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, ранее стало известно, что КХЛ приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно.