Новый календарь игр КХЛ будет опубликован до конца января
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила о сроке публикации нового календаря игр.
«Перенесённые игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Напомним, лига сообщила о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты. Ранее стало известно, что КХЛ договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. Из-за Олимпийских игр в Пекине ранее в чемпионате была предусмотрена пауза с 23 января до 20 февраля.
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