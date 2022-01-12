Новый календарь игр КХЛ будет опубликован до конца января

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила о сроке публикации нового календаря игр.



«Перенесённые игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.



Напомним, лига сообщила о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты. Ранее стало известно, что КХЛ договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. Из-за Олимпийских игр в Пекине ранее в чемпионате была предусмотрена пауза с 23 января до 20 февраля.