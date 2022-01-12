О’Нилл — об ОИ-2022: мир, в котором живём сегодня, может не быть похож на мир через неделю

Лучший бомбардир «Йокерита» американский нападающий Брайан О’Нилл прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился мнением о выступлении на Олимпийских играх 2022 года, где он должен сыграть в составе сборной США.
«Это была хорошая, сложная выездная победа. На самом деле достаточно тяжело побеждать на этом стадионе, но нам это удалось, и мы этому очень рады. Ничего не могу сказать насчёт того, что меня признали лучшим игроком матча, это лишь моя вторая игра после возвращения в состав «Йокерита», и на самом деле я надеюсь, что мы больше не будем пропускать матчи из-за ковид-протокола и травм.
Что касается ситуации с распространением «омикрона» и приближающейся Олимпиадой, то это хороший вопрос, но я не обладаю достаточными экспертными знаниями в этой области. Обстоятельства меняются каждый день, и мир, в котором мы живём сегодня, может не быть похож на мир через неделю. Все решения надо будет принимать ближе к Олимпиаде и действовать по ситуации», — сказал О’Нилл «Чемпионату».
- 12 января 2022
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