Как играют кандидаты в сборную России на Олимпиаду. Главный отрезок перед выбором состава

Осталось чуть больше месяца до начала хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине. То, что должно было стать главным праздником для болельщиков с 2016 года, когда состоялся Кубок мира, в одночасье превратилось в рядовое событие, которое пройдёт без участия лучших хоккеистов планеты – игроки из НХЛ вновь, как и четыре года назад, не примут участия в Олимпиаде.
Однако это подарило многим другим хоккеистам возможность представить свои страны и побороться за золотые награды Игр. Подтверждать статус олимпийских чемпионов отправятся игроки из КХЛ, а состав на Игры должен быть объявлен в ближайшие две недели. Многих из них мы увидели в деле на Кубке Первого канала, некоторые по разным причинам не сумели сыграть на московском этапе Евротура. Рассказываем, как провели период после него главные кандидаты на поездку в столицу Китая среди нападающих.
|Номер
|Игрок
|Команда
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|+/-
|1
|Кузьменко
|СКА
|6
|3
|7
|10
|-2
|2
|Гусев
|СКА
|6
|2
|8
|10
|+4
|3
|Кадейкин
|«Салават Юлаев»
|7
|3
|5
|8
|+5
|4
|Бурдасов
|СКА
|6
|5
|2
|7
|0
|5
|Анисимов
|«Локомотив»
|5
|4
|3
|7
|+1
|6
|Шипачёв
|«Динамо» М
|7
|3
|4
|7
|+4
|7
|Галимов
|«Ак Барс»
|7
|3
|4
|7
|+3
|8
|Чибисов
|«Металлург» Мг
|7
|3
|4
|7
|0
|9
|Грицюк
|«Авангард»
|6
|3
|3
|6
|+3
|10
|Плотников
|ЦСКА
|7
|3
|2
|5
|0
|11
|Григоренко
|ЦСКА
|6
|2
|3
|5
|+4
|12
|Галиев
|«Динамо» М
|6
|3
|1
|4
|0
|13
|Ткачёв
|«Трактор»
|6
|1
|3
|4
|+2
|14
|Вовченко
|«Северсталь»
|6
|1
|3
|4
|+2
|15
|Окулов
|ЦСКА
|7
|1
|3
|4
|-3
|16
|Коршков
|«Локомотив»
|6
|3
|-
|3
|0
|17
|Карнаухов
|ЦСКА
|5
|2
|1
|3
|+1
|18
|Толчинский
|«Авангард»
|3
|1
|1
|2
|-3
|19
|Каюмов
|«Локомотив»
|5
|-
|2
|2
|0
|20
|Семёнов
|«Авангард»
|3
|-
|1
|1
|-1
|21
|Морозов
|«Сочи»
|2
|-
|1
|1
|-2
|22
|Марченко
|СКА
|5
|-
|1
|1
|-2
|23
|Андронов
|ЦСКА
|7
|1
|-
|1
|0
|24
|Слепышев
|ЦСКА
|1
|-
|-
|-
|0
|25
|Воронков
|«Ак Барс»
|-
|-
|-
|-
|-
Если на Кубке Первого канала сборной России пришлось играть без Кузьменко (за считаные дни до начала турнира нападающий выбыл из строя из-за болезни), то вот в Пекине он обязательно должен присутствовать. Андрей проводит блистательный сезон в СКА, уступая по результативности в КХЛ только главной звезде лиги Вадиму Шипачёву, который немного сбавил обороты, но по-прежнему является безоговорочным лидером бомбардирской гонки.
Андрей Кузьменко
Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru
Отличные отрезки проводят Александр Кадейкин и Никита Гусев, который, кажется, полностью адаптировался после приезда из Северной Америки. Форвард СКА после игры за сборную набирает по два очка почти в каждом матче, оставшись без результативных действий только во встрече с «Адмиралом». Его одноклубник Антон Бурдасов, не попавший в заявку команды Алексея Жамнова, делает всё, чтобы попасть в Пекин. Он уже ворвался в топ-3 снайперов КХЛ и вплотную подобрался к Шипачёву и Оямяки, при этом проведя на несколько матчей меньше и получая существенно меньше игрового времени за матч.
Что касается Кадейкина, то форвард уфимцев продолжает наращивать результативность, по-прежнему один из лучших в лиге по игре на вбрасываниях, а ещё наравне с Кузьменко имеет лучшую полезность («+17») по сезону среди форвардов-кандидатов на Олимпиаду.
Приятно удивляют Артём Анисимов, не уходящий со льда без заброшенных шайб три матча подряд, и Арсений Грицюк, который был заслуженно признан лучшим новичком КХЛ в ноябре и декабре. Прогресс 20-летнего нападающего трудно не заметить – он уже входит в тройку лучших бомбардиров «Авангарда», разделяя с Корбаном Найтом и Наилем Якуповым лидерство по полезности для команды.
Арсений Грицюк
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Существенно прибавил Артём Галимов – за последние семь матчей он набрал половину от количества очков, с которым уезжал в расположение сборной. А вот Константин Окулов и Сергей Толчинский немного пропали с радаров. Оба играют далеко не так ярко, как в прошлом сезоне, но маловероятно, что тренерский штаб национальной команды не возьмёт хотя бы одного из них.
Пока не идут дела у ребят, которые играли в последнем для молодёжной сборной России финале чемпионата мира – Ивана Морозова, Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Морозов и Марченко, которых в прошлом сезоне можно было отнести к числу лидеров СКА, в нынешнем резко перестали получать игровое время (всё дело в истекающих контрактах?). В итоге Иван был обменян в «Сочи», а Кирилл в последних матчах оказывается в заявке петербуржцев либо в нижних звеньях, либо в качестве 13-го нападающего.
Кирилл Марченко и Иван Морозов
Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru
Что касается Воронкова, то он до сих пор не вернулся на лёд после травмы, полученной в результате столкновения с Петром Хохряковым. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что восстановление Дмитрия займёт около месяца, а это значит, что скоро 21-летний нападающий должен снова быть в строю. Вопрос в том, успеет ли он набрать форму до начала предолимпийских сборов. То же самое относится и к Антону Слепышеву, который, правда, вчера уже успел принять участие в матче с «Нефтехимиком».
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