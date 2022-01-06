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Как играют нападающие-кандидаты в сборную России по хоккею на Олимпийские игры — 2022 в Пекине

Как играют кандидаты в сборную России на Олимпиаду. Главный отрезок перед выбором состава
Дмитрий Сторожев
Как играют нападающие-кандидаты в сборную
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Рассказываем, в какой форме находятся нападающие после Кубка Первого канала.

Осталось чуть больше месяца до начала хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине. То, что должно было стать главным праздником для болельщиков с 2016 года, когда состоялся Кубок мира, в одночасье превратилось в рядовое событие, которое пройдёт без участия лучших хоккеистов планеты – игроки из НХЛ вновь, как и четыре года назад, не примут участия в Олимпиаде.

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Однако это подарило многим другим хоккеистам возможность представить свои страны и побороться за золотые награды Игр. Подтверждать статус олимпийских чемпионов отправятся игроки из КХЛ, а состав на Игры должен быть объявлен в ближайшие две недели. Многих из них мы увидели в деле на Кубке Первого канала, некоторые по разным причинам не сумели сыграть на московском этапе Евротура. Рассказываем, как провели период после него главные кандидаты на поездку в столицу Китая среди нападающих.

НомерИгрокКомандаМатчиГолыПередачиОчки+/-
1КузьменкоСКА63710-2
2ГусевСКА62810+4
3Кадейкин«Салават Юлаев»7358+5
4БурдасовСКА65270
5Анисимов«Локомотив»5437+1
6Шипачёв«Динамо» М7347+4
7Галимов«Ак Барс»7347+3
8Чибисов«Металлург» Мг73470
9Грицюк«Авангард»6336+3
10ПлотниковЦСКА73250
11ГригоренкоЦСКА6235+4
12Галиев«Динамо» М63140
13Ткачёв«Трактор»6134+2
14Вовченко«Северсталь»6134+2
15ОкуловЦСКА7134-3
16Коршков«Локомотив»63-30
17КарнауховЦСКА5213+1
18Толчинский«Авангард»3112-3
19Каюмов«Локомотив»5-220
20Семёнов«Авангард»3-11-1
21Морозов«Сочи»2-11-2
22МарченкоСКА5-11-2
23АндроновЦСКА71-10
24СлепышевЦСКА1---0
25Воронков«Ак Барс»-----

Если на Кубке Первого канала сборной России пришлось играть без Кузьменко (за считаные дни до начала турнира нападающий выбыл из строя из-за болезни), то вот в Пекине он обязательно должен присутствовать. Андрей проводит блистательный сезон в СКА, уступая по результативности в КХЛ только главной звезде лиги Вадиму Шипачёву, который немного сбавил обороты, но по-прежнему является безоговорочным лидером бомбардирской гонки.

Андрей Кузьменко

Андрей Кузьменко

Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

Отличные отрезки проводят Александр Кадейкин и Никита Гусев, который, кажется, полностью адаптировался после приезда из Северной Америки. Форвард СКА после игры за сборную набирает по два очка почти в каждом матче, оставшись без результативных действий только во встрече с «Адмиралом». Его одноклубник Антон Бурдасов, не попавший в заявку команды Алексея Жамнова, делает всё, чтобы попасть в Пекин. Он уже ворвался в топ-3 снайперов КХЛ и вплотную подобрался к Шипачёву и Оямяки, при этом проведя на несколько матчей меньше и получая существенно меньше игрового времени за матч.

Что касается Кадейкина, то форвард уфимцев продолжает наращивать результативность, по-прежнему один из лучших в лиге по игре на вбрасываниях, а ещё наравне с Кузьменко имеет лучшую полезность («+17») по сезону среди форвардов-кандидатов на Олимпиаду.

Приятно удивляют Артём Анисимов, не уходящий со льда без заброшенных шайб три матча подряд, и Арсений Грицюк, который был заслуженно признан лучшим новичком КХЛ в ноябре и декабре. Прогресс 20-летнего нападающего трудно не заметить – он уже входит в тройку лучших бомбардиров «Авангарда», разделяя с Корбаном Найтом и Наилем Якуповым лидерство по полезности для команды.

Арсений Грицюк

Арсений Грицюк

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Существенно прибавил Артём Галимов – за последние семь матчей он набрал половину от количества очков, с которым уезжал в расположение сборной. А вот Константин Окулов и Сергей Толчинский немного пропали с радаров. Оба играют далеко не так ярко, как в прошлом сезоне, но маловероятно, что тренерский штаб национальной команды не возьмёт хотя бы одного из них.

Пока не идут дела у ребят, которые играли в последнем для молодёжной сборной России финале чемпионата мира – Ивана Морозова, Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Морозов и Марченко, которых в прошлом сезоне можно было отнести к числу лидеров СКА, в нынешнем резко перестали получать игровое время (всё дело в истекающих контрактах?). В итоге Иван был обменян в «Сочи», а Кирилл в последних матчах оказывается в заявке петербуржцев либо в нижних звеньях, либо в качестве 13-го нападающего.

Кирилл Марченко и Иван Морозов

Кирилл Марченко и Иван Морозов

Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Что касается Воронкова, то он до сих пор не вернулся на лёд после травмы, полученной в результате столкновения с Петром Хохряковым. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что восстановление Дмитрия займёт около месяца, а это значит, что скоро 21-летний нападающий должен снова быть в строю. Вопрос в том, успеет ли он набрать форму до начала предолимпийских сборов. То же самое относится и к Антону Слепышеву, который, правда, вчера уже успел принять участие в матче с «Нефтехимиком».

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