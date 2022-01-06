Как играют кандидаты в сборную России на Олимпиаду. Главный отрезок перед выбором состава

Осталось чуть больше месяца до начала хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине. То, что должно было стать главным праздником для болельщиков с 2016 года, когда состоялся Кубок мира, в одночасье превратилось в рядовое событие, которое пройдёт без участия лучших хоккеистов планеты – игроки из НХЛ вновь, как и четыре года назад, не примут участия в Олимпиаде.

Однако это подарило многим другим хоккеистам возможность представить свои страны и побороться за золотые награды Игр. Подтверждать статус олимпийских чемпионов отправятся игроки из КХЛ, а состав на Игры должен быть объявлен в ближайшие две недели. Многих из них мы увидели в деле на Кубке Первого канала, некоторые по разным причинам не сумели сыграть на московском этапе Евротура. Рассказываем, как провели период после него главные кандидаты на поездку в столицу Китая среди нападающих.

Номер Игрок Команда Матчи Голы Передачи Очки +/- 1 Кузьменко СКА 6 3 7 10 -2 2 Гусев СКА 6 2 8 10 +4 3 Кадейкин «Салават Юлаев» 7 3 5 8 +5 4 Бурдасов СКА 6 5 2 7 0 5 Анисимов «Локомотив» 5 4 3 7 +1 6 Шипачёв «Динамо» М 7 3 4 7 +4 7 Галимов «Ак Барс» 7 3 4 7 +3 8 Чибисов «Металлург» Мг 7 3 4 7 0 9 Грицюк «Авангард» 6 3 3 6 +3 10 Плотников ЦСКА 7 3 2 5 0 11 Григоренко ЦСКА 6 2 3 5 +4 12 Галиев «Динамо» М 6 3 1 4 0 13 Ткачёв «Трактор» 6 1 3 4 +2 14 Вовченко «Северсталь» 6 1 3 4 +2 15 Окулов ЦСКА 7 1 3 4 -3 16 Коршков «Локомотив» 6 3 - 3 0 17 Карнаухов ЦСКА 5 2 1 3 +1 18 Толчинский «Авангард» 3 1 1 2 -3 19 Каюмов «Локомотив» 5 - 2 2 0 20 Семёнов «Авангард» 3 - 1 1 -1 21 Морозов «Сочи» 2 - 1 1 -2 22 Марченко СКА 5 - 1 1 -2 23 Андронов ЦСКА 7 1 - 1 0 24 Слепышев ЦСКА 1 - - - 0 25 Воронков «Ак Барс» - - - - -

Если на Кубке Первого канала сборной России пришлось играть без Кузьменко (за считаные дни до начала турнира нападающий выбыл из строя из-за болезни), то вот в Пекине он обязательно должен присутствовать. Андрей проводит блистательный сезон в СКА, уступая по результативности в КХЛ только главной звезде лиги Вадиму Шипачёву, который немного сбавил обороты, но по-прежнему является безоговорочным лидером бомбардирской гонки.

Андрей Кузьменко Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

Отличные отрезки проводят Александр Кадейкин и Никита Гусев, который, кажется, полностью адаптировался после приезда из Северной Америки. Форвард СКА после игры за сборную набирает по два очка почти в каждом матче, оставшись без результативных действий только во встрече с «Адмиралом». Его одноклубник Антон Бурдасов, не попавший в заявку команды Алексея Жамнова, делает всё, чтобы попасть в Пекин. Он уже ворвался в топ-3 снайперов КХЛ и вплотную подобрался к Шипачёву и Оямяки, при этом проведя на несколько матчей меньше и получая существенно меньше игрового времени за матч.

Что касается Кадейкина, то форвард уфимцев продолжает наращивать результативность, по-прежнему один из лучших в лиге по игре на вбрасываниях, а ещё наравне с Кузьменко имеет лучшую полезность («+17») по сезону среди форвардов-кандидатов на Олимпиаду.

Приятно удивляют Артём Анисимов, не уходящий со льда без заброшенных шайб три матча подряд, и Арсений Грицюк, который был заслуженно признан лучшим новичком КХЛ в ноябре и декабре. Прогресс 20-летнего нападающего трудно не заметить – он уже входит в тройку лучших бомбардиров «Авангарда», разделяя с Корбаном Найтом и Наилем Якуповым лидерство по полезности для команды.

Арсений Грицюк Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Существенно прибавил Артём Галимов – за последние семь матчей он набрал половину от количества очков, с которым уезжал в расположение сборной. А вот Константин Окулов и Сергей Толчинский немного пропали с радаров. Оба играют далеко не так ярко, как в прошлом сезоне, но маловероятно, что тренерский штаб национальной команды не возьмёт хотя бы одного из них.

Пока не идут дела у ребят, которые играли в последнем для молодёжной сборной России финале чемпионата мира – Ивана Морозова, Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Морозов и Марченко, которых в прошлом сезоне можно было отнести к числу лидеров СКА, в нынешнем резко перестали получать игровое время (всё дело в истекающих контрактах?). В итоге Иван был обменян в «Сочи», а Кирилл в последних матчах оказывается в заявке петербуржцев либо в нижних звеньях, либо в качестве 13-го нападающего.

Кирилл Марченко и Иван Морозов Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Что касается Воронкова, то он до сих пор не вернулся на лёд после травмы, полученной в результате столкновения с Петром Хохряковым. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что восстановление Дмитрия займёт около месяца, а это значит, что скоро 21-летний нападающий должен снова быть в строю. Вопрос в том, успеет ли он набрать форму до начала предолимпийских сборов. То же самое относится и к Антону Слепышеву, который, правда, вчера уже успел принять участие в матче с «Нефтехимиком».