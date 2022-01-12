Три клуба заинтересованы в подписании контракта с Эвандером Кейном

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, какие клубы заинтересованы в подписании контракта с нападающим Эвандером Кейном.



«Эдмонтон» входит в число трёх главных претендентов на Эвандера Кейна наряду с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз», — заявил Дрегер.



«Всё ещё провожу переговоры с клубами. У нас нет никакого контракта на руках. Финансовая сторона не согласована. Нам предстоит проработать ещё множество деталей. Никаких планов и поездок в ближайшие 48 часов», — заявил агент Кейна Дэн Мильштейн.



Напомним, ранее «Шаркс» поместили игрока на безусловный драфт отказов, позже расторгнув контракт. В текущем регулярном чемпионате Кейн не провёл ни одного матча. У него было ещё четыре года по контракту с «Сан-Хосе» с кэпхитом $ 7 млн.