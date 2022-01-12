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КХЛ сообщила об отмене матча «Витязь» — «Барыс», который должен был пройти 13 января

КХЛ сообщила об отмене матча «Витязь» — «Барыс», который должен был пройти 13 января
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила об отмене матча регулярного чемпионата между подмосковным «Витязем» и казахстанским «Барысом».

«По состоянию на вечер 12 января у четырёх хоккеистов и четырёх представителей «Витязя» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч №586 «Витязь» — «Барыс», запланированный на 13 января.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении лиги.

Напомним, ранее стало известно о приостановке регулярного чемпионата КХЛ до олимпийской паузы. Было перенесено четыре игровых дня: 15, 17, 19 и 21 января 2022 года.

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