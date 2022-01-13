Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Маршана помог «Бостону» обыграть «Монреаль»

Хет-трик Маршана помог «Бостону» обыграть «Монреаль»
Комментарии

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев Брэд Маршан на 15-й минуте матча. Через 15 секунд ему удалось забить сразу же вторую шайбу. В самой концовке первого периода, на 20-й минуте, Кёртис Лазар увеличил преимущество своей команды. На 28-й минуте Маршану удалось добиться хет-трика. Через 3 минуты гостям всё-таки удалось отыграть одну шайбу – забил Майкл Пеццетта. Точку в матче на 51-й минуте поставил Урхо Вааканайнен.

Таким образом, «Бостон» добился третьей победы подряд. «Монреаль», в свою очередь, терпит поражение в четвёртый раз кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маршан (Носек, Лазар) – 14:43' (5x5)   2:0 Маршан (Смит, Бержерон) – 14:58' (5x5)   3:0 Лазар (Дебраск, Грызлик) – 19:10' (5x5)   4:0 Маршан (Мур, Бержерон) – 27:10' (4x5)   4:1 Пеццетта (Кулак) – 30:46' (5x5)   5:1 Лазар (Вааканайнен, Блид) – 50:19' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022