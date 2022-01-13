Хет-трик Маршана помог «Бостону» обыграть «Монреаль»

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.
Счёт в матче открыл нападающий хозяев Брэд Маршан на 15-й минуте матча. Через 15 секунд ему удалось забить сразу же вторую шайбу. В самой концовке первого периода, на 20-й минуте, Кёртис Лазар увеличил преимущество своей команды. На 28-й минуте Маршану удалось добиться хет-трика. Через 3 минуты гостям всё-таки удалось отыграть одну шайбу – забил Майкл Пеццетта. Точку в матче на 51-й минуте поставил Урхо Вааканайнен.
Таким образом, «Бостон» добился третьей победы подряд. «Монреаль», в свою очередь, терпит поражение в четвёртый раз кряду.
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