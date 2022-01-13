«Аризона» поздравила Владислава Колячонка с дебютным матчем в НХЛ

В эти минуты в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Аризона Койотс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».



На момент написания новости идёт второй период. Ведут в счёте хозяева – 1:0. Единственная заброшенная шайба на счету Райана Дзингела.



Данная встреча стала дебютной для белорусского защитника хозяев Владислава Колячонка.



«Добро пожаловать на шоу! Это твой первый матч, Колли. Поздравляем с дебютом в НХЛ», – поздравил игрока клуб в своём официальном «твиттере».

В нынешнем сезоне АХЛ Владислав набрал 6 (2+4) очков в 19 матчах при показателе полезности «0».

Колячонок в конце декабря уже вызывался в основу «Аризоны», но тогда в сильнейшей лиге мира ему дебютировать не удалолсь.