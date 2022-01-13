Маршан догнал Буре и вышел на 3-е место среди крайних нападающих по голам в меньшинстве

Сегодня, 13 января, в Бостоне проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу одержали хозяева со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:1).



Счёт в матче открыл нападающий хозяев Брэд Маршан на 15-й минуте матча. Через 15 секунд ему удалось забить сразу же вторую шайбу, а на 28-й минуте Маршану удалось добиться хет-трика при игре в меньшинстве.



Эта шайба стала для него 34-й, забитой в меньшинстве, и он догнал по этому показателю Павла Буре и Мариана Госсу, сообщает StatsCentre в «Твиттере». На втором месте по голам в меньшинстве в регулярном сезоне среди фланговых нападающих располагается Дире Грэм (35), лидирует – Яри Курри (39).