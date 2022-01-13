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Гендиректор «Салавата»: нам обещали, что матчи КХЛ начнутся с 23 января

Гендиректор «Салавата»: нам обещали, что матчи КХЛ начнутся с 23 января
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, когда команда должна провести первые матчи после паузы в КХЛ.

«Мы сейчас находимся на такой стадии сезона, когда решение о приостановке чемпионата воспринимается как естественный ход событий.

Мы договаривались на совещании в КХЛ, что не останавливаем чемпионат. Будут играть команды, у которых отсутствуют заболевшие игроки или их число незначительное. Остальные игры переносятся.

На следующий день нас проинформировали о том, что заболевших стало значительно больше. Видимо, по этой причине был объявлен перерыв. В принципе сама формула договоренностей, достигнутых на совещании, не изменилась. Даже если бы чемпионат не был прерван, всё равно могло так случиться, что на протяжении какого-то периода времени матчи не проводились бы ввиду отсутствия «чистых» команд, или их количество было бы минимальным. Просто лига решила, что приостановка в текущей обстановке является лучшим вариантом. В конечном итоге они являются организатором чемпионата. Мы готовимся к следующим играм, которые, как нам обещали, начнутся с 23 января», – сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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