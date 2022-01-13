Источник: московское «Динамо» расплатилось по долгам за прошедший сезон
Поделиться
Московское «Динамо» расплатилось по всем финансовым задолженностям за прошлый сезон, сообщает «Спорт-экспресс».
Также отмечается, что хоккеисты клуба получили зарплату за ноябрь текущего сезона.
Ранее сообщалось о финансовых проблемах у бело-голубых: в клубе игрокам в течение почти двух месяцев не платили зарплату, не выплачивались премии за победы в текущем сезоне, а также некоторые хоккеисты не получили бонусы по контрактам за прошедший сезон.
В настоящий момент «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 64 балла после 48 проведённых встреч. В последнем перед приостановкой сезона матче подопечные Алексея Кудашова уступили дома «Йокериту» (2:3).
Комментарии
- 13 января 2022
-
20:05
-
19:42
-
19:33
-
19:25
-
19:00
-
18:45
-
18:17
-
18:15
-
17:45
-
17:37
-
17:26
-
17:15
-
17:05
-
16:51
-
16:19
-
15:53
-
15:20
-
14:36
-
14:18
-
14:06
-
13:55
-
13:46
-
12:18
-
11:16
-
10:34
-
10:04
-
09:58
-
09:23
-
09:00
-
08:57
-
08:38
-
08:31
-
07:49
-
07:27
-
07:11
Партнерский контент