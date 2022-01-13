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Источник: московское «Динамо» расплатилось по долгам за прошедший сезон

Источник: московское «Динамо» расплатилось по долгам за прошедший сезон
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Московское «Динамо» расплатилось по всем финансовым задолженностям за прошлый сезон, сообщает «Спорт-экспресс».

Также отмечается, что хоккеисты клуба получили зарплату за ноябрь текущего сезона.

Ранее сообщалось о финансовых проблемах у бело-голубых: в клубе игрокам в течение почти двух месяцев не платили зарплату, не выплачивались премии за победы в текущем сезоне, а также некоторые хоккеисты не получили бонусы по контрактам за прошедший сезон.

В настоящий момент «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 64 балла после 48 проведённых встреч. В последнем перед приостановкой сезона матче подопечные Алексея Кудашова уступили дома «Йокериту» (2:3).

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