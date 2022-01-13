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Глава МХЛ отреагировал на поведение тренера, ударившего игрока своей команды ногой

Глава МХЛ отреагировал на поведение тренера, ударившего игрока своей команды ногой
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал инцидент, произошедший в матче Молодёжной хоккейной лиги между «Тюменским легионом» и «Сарматами» (2:3), в котором главный тренер гостей Владимир Громилин ударил своего подопечного — Егора Разумняка.

«МХЛ считает неприемлемым поведение главного тренера «Сарматов» Владимира Громилина в отношении игрока Егора Разумняка в матче с «Тюменским Легионом». Мы пообщались со специалистом, который, в свою очередь, извинился за инцидент.

Клуб заверил, что произошедший эпизод является исключением из правил, и в МХК «Сарматы» подобный стиль общения не поддерживается. Лига изучает все обстоятельства эпизода и по итогам сообщит о своём решении», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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