Заварухин подвёл итоги первого матча «Автомобилиста» в 2022 году

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги встречи с «Северсталью» (5:2).



«Хороший первый период. Понимали, что довольно долго не играли мы – первый матч в новом году. Все в разном состоянии были физическом. Кто-то раньше начал тренироваться, кто-то позже. Здорово, что получилось хорошее начало, хорошие голы забили, и большинство реализовали. Где-то во втором периоде немножко «Северсталь» добавила – немного физически не готовы были к этому. А дальше – хорошие контратаки и забитые голы. Сегодня были лидеры и те, кто шайбы на себя ловил, таскал рояль, так сказать. Была хорошая команда на льду, была «живая» лавка. За это спасибо ребятам. И, конечно же, болельщикам спасибо, что они пришли в этом новом году на первую игру и поддержали нас!



В этом составе команда только сегодня собралась на раскатке общей – один из игроков к нам только утром присоединился.



Дебют в КХЛ Виктора Неучева? Парень талантливый с хорошим катанием, у него хорошая техника. Наверное, рано ему какие-то авансы выдавать. Я надеюсь, что он будет прибавлять, будет крепнуть и может вырасти в хорошего хоккеиста.



Какие слова нашёл для команды при счёте 2:2? Видели все, что «Северсталь» добавила, и плюс этот гол неприятный. «Потухла» немножко лавка. Пришлось немножко заводить ребят, говорить, что мы играем в свой хоккей, который мы планировали до игры – продолжать гнуть свою линию. Но здорово, что получились хорошие контратаки и мы забили эти голы.



Не обидно, что команда только вышла с карантина, набирает ход, и тут эта пауза в чемпионате? Неприятно, но здоровье людей – прежде всего. Понимаю, что от нас это не зависит. Зависит от того, какая ситуация в стране с коронавирусом. Но мы готовы были играть и предыдущие игры. Понятно, что у нас был немного другой состав. Мы даже полетели в Москву на матчи, готовились сыграть ребята из ВХЛ. Но я уже проходил подобную ситуацию, когда останавливался чемпионат, и в принципе готов ко всему. Это жизнь. Такие обстоятельства», — цитирует Заварухина пресс-служба клуба.