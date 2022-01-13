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Р. Ротенберг: если не доиграем регулярный сезон КХЛ, то нет смысла объявлять победителя

Р. Ротенберг: если не доиграем регулярный сезон КХЛ, то нет смысла объявлять победителя
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после матча с ХК «Сочи» (2:1) прокомментировал приостановку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также определение победителя регулярного сезона в случае, если он не будет доигран.

«Если мы не доиграем регулярный чемпионат, то нет смысла объявлять его победителя. Потому что это не по спортивному принципу. Приоритет для нас – полноценный плей-офф. Мы весь год работаем над этим. Регулярный чемпионат – подготовка к плей-офф. Задача – начать с первого места, чтобы иметь возможность сыграть дома. Главное для нас – победа в плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ будет приостановлен с 15 января.

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