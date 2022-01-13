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«Ох! Он человек!» Макдэвид ошибся в обработке шайбы на тренировке «Эдмонтона»

«Ох! Он человек!» Макдэвид ошибся в обработке шайбы на тренировке «Эдмонтона»
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Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, ранее вышедший из коронавирусного протокола Национальной хоккейной лиги, принимает участие в тренировочных занятиях клуба.

Журналист Райан Ришог опубликовал в «твиттере» видео тренировки «нефтяников», на которой 25-летний форвард исполнил упражнение на ловкость и не справился с шайбой. На это отреагировал защитник «Эдмонтона» Тайсон Бэрри: «Ох! Он человек!»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Эдмонтона».

Напомним, в 2021 году Макдэвид набрал 160 (52+108) очков в 91 матче, став первым игроком с 1999 года, которому удалось набрать 160 очков за календарный год. Тогда аналогичный результат покорился легендарному Яромиру Ягру, который 1999 году набрал 164 (68+96) очка в 93 матчах.

В текущем сезоне Макдэвид сыграл в 33 матчах, набрав 53 (19+34) очка при полезности "+6".

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