36-летний звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ – 2022. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.
Согласно итогам голосования, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс выбран капитаном Атлантического дивизиона, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон – Центрального дивизиона, а Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» — Тихоокеанского дивизиона.
Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
В текущем сезоне на счету Овечкина 37 проведённых встреч, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач при показателе полезности «+15». В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (15 января, 22:00 мск).
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