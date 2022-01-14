Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ – 2022

Александр Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ – 2022
Комментарии

36-летний звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ – 2022. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

Согласно итогам голосования, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс выбран капитаном Атлантического дивизиона, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон – Центрального дивизиона, а Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» — Тихоокеанского дивизиона.

Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).

В текущем сезоне на счету Овечкина 37 проведённых встреч, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач при показателе полезности «+15». В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (15 января, 22:00 мск).

Новость по теме
Главный тренер «Вашингтона» рассказал о причинах отсутствия Овечкина на тренировке клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022