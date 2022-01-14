Шестёркин оформил второй шат-аут подряд и помог «Рейнджерс» одержать победу над «Сан-Хосе»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (дубль) и Брэйден Шнайдер. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл второй для себя матч подряд на ноль. Ранее он оставил свои ворота «сухими» во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0), после чего был отправлен в коронавирусный протокол НХЛ.

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Артемий Панарин в прошедшей встрече не набрал результативных баллов при полезности "+1". На его счету один бросок по воротам, одна потеря и два перехвата при 18.05 на льду.

В другом матче «Лос-Анджелес Кингз» одержал уверенную победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:2. В составе победителей отличились Анже Копитар (дубль), Дастин Браун, Майки Андерсон, Виктор Арвидссон и Шон Дурзи. У «Пингвинз» отметились Крис Летанг и Радим Зогорна.



Евгений Малкин провёл на льду 17 минут и 3 секунды, не набрав результативных баллов при общей полезности "-2".