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Шестёркин оформил второй шат-аут подряд и помог «Рейнджерс» одержать победу над «Сан-Хосе»

Шестёркин оформил второй шат-аут подряд и помог «Рейнджерс» одержать победу над «Сан-Хосе»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (дубль) и Брэйден Шнайдер. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл второй для себя матч подряд на ноль. Ранее он оставил свои ворота «сухими» во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0), после чего был отправлен в коронавирусный протокол НХЛ.

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Артемий Панарин в прошедшей встрече не набрал результативных баллов при полезности "+1". На его счету один бросок по воротам, одна потеря и два перехвата при 18.05 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 10:25' (4x5)   0:2 Шнайдер (Строум, Хитил) – 41:27' (5x5)   0:3 Крайдер (Руни) – 59:32' (en)

В другом матче «Лос-Анджелес Кингз» одержал уверенную победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:2. В составе победителей отличились Анже Копитар (дубль), Дастин Браун, Майки Андерсон, Виктор Арвидссон и Шон Дурзи. У «Пингвинз» отметились Крис Летанг и Радим Зогорна.

Евгений Малкин провёл на льду 17 минут и 3 секунды, не набрав результативных баллов при общей полезности "-2".

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Летанг (Симон, Дюмулен) – 04:42' (5x5)   1:1 Копитар (Иафалло) – 13:48' (5x5)   2:1 Браун (Мур, Дурзи) – 34:32' (5x4)   2:2 Зогорна (Блюгерс, Руведел) – 41:37' (5x5)   3:2 Андерсон (Копитар, Кемпе) – 43:07' (5x5)   4:2 Арвидссон (Мур, Даути) – 43:17' (5x5)   5:2 Копитар (Иафалло, Дурзи) – 44:30' (5x5)   6:2 Дурзи (Браун, Купари) – 58:20' (5x5)
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