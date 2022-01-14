Феноменальный! Потрясающее возвращение Шестёркина в состав «Рейнджерс» покорило Америку

В начале 2022 года «Рейнджерс» накрыла волна положительных тестов на коронавирус, в результате которых «синерубашечники» последовательно теряли одного за другим ключевых игроков. Сначала на протокол отправился Артемий Панарин, затем туда же проследовал Игорь Шестёркин, после чего вылеты из состава приобрели по-настоящему массовый характер. Достаточно сказать, что в последних матчах в четвёртом звене «Рейнджерс» выходили на лёд трое игроков из АХЛ — Джонни Бродзински, Тимоти Геттингер и Морган Бэррон, имевшие совокупный опыт в НХЛ меньше 100 матчей на троих. И это при том, что Бродзински исполнилось уже 28 лет.

Новость по теме Главный тренер «Рейнджерс» Галлан попал в ковид-протокол НХЛ

По-прежнему, не может присутствовать на лавке и главный тренер команды Жерар Галлан. А перед началом встречи с «Сан-Хосе» в ковид-протокол отправился и первый номер драфта НХЛ 2020 года Алексис Лафренье. Его в составе парней с Бродвея заменил ещё один АХЛовец Энтони Греко. В активе этого 28-летнего форварда значилась всего одна игра за карьеру в НХЛ, которая состоялась в декабре 2018 года. Выступая за «Флориду», он устроился на «-3» в матче с «Миннесотой» и больше к НХЛ его никогда не подпускали.

Впрочем, одна позитивная новость для «Рейнджерс» смогла перекрыть все негативные. Голкипер Шестёркин наконец-то очистил злосчастный коронавирус протокол и получил возможность вернуться в состав. В последний раз 26-летний вратарь играл в этой регулярке ещё 2 января, когда оформил шат-аут в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0). В игре против действующего чемпиона НХЛ Шести парировал 38 бросков, в очередной раз заставив восторгаться собой американскую хоккейную общественность.

Забегая вперёд, сразу скажу, что и в матче с «акулами» Игорь не стал себе изменять, снова сорвав бурные восторги в прессе. Счёт во встрече открыл американский форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, забросивший свою 22-ю шайбу в регулярке и 199-ю за всю карьеру в НХЛ. Примечательно, что 30-летний форвард «синерубашечников» забил первый гол за карьеру в меньшинстве за 10 сезонов в лиге.

Сегодняшний матч стал для Криса 611-м в НХЛ, и он впервые отличился при игре в таком формате. Более того, это очко также стало первым для Крайдера при игре в меньшинстве. Результативными передачами отметились Мика Зибанеджад и Адам Фокс.

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Второй период получился для «Рейнджерс» наиболее сложным в сегодняшнем матче. И именно в этом отрезке на помощь «синерубашечникам» пришёл феноменальный Шестёркин. В середине двадцатиминутки он играючи переиграл проводившего 1100-й матч за карьеру в лиге опытного ветерана Эндрю Кольяно, а затем совершил отличное спасение после переправления с пятака в исполнении Тимо Майера.

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До ухода на перерыв Шестёркин ещё несколько раз встал кирпичной стеной перед «Шаркс», а в начале третьего периода цели достиг бросок дебютанта НХЛ Брэйдена Шнайдера. 20-летний защитник сегодня проводил свой первый матч за карьеру в лиге и сходу отметился заброшенной шайбой. Шнайдер стал первым защитником «Рейнджерс» за 18 лет, которому удалось забить гол в дебютном матче за клуб и в лиге. В 2004 году подобным достижением отметился австриец Томас Пок, и с тех пор никому не удавалось повторить подобный трюк.

Одна из самых примечательных историй с этим защитником произошла на драфте НХЛ 2020 года. На том драфте «Рейнджерс» должны были выбирать под первым и 22-м номерами. Свой первый пик «синерубашечники» предсказуемо потратили на Лафренье, после чего теперь уже бывший генеральный менеджер клуба Джефф Гортон пошёл на хитрый трюк. Американский функционер совершил обмен с «Калгари», чтобы получить их 19-й выбор на драфте и опередить в очереди выбора «Нью-Джерси», у которого было право 20-го выбора на церемонии. В скаутской службе «Рейнджерс» были на 100% уверены, что их принципиальный соперник намерен потратить свой выбор на Шнайдера. Допустить ухода канадского таланта в стан «дьяволов» в «Рейнджерс» не могли, потому и пошли на обмен с «огоньками». Спустя год Брейден стал чемпионом мира в составе взрослой сборной Канады, а сегодня вписал своё имя в историю ньюйоркцев.

Окончательный счёт в матче установил Крайдер, поразивший пустые ворота, став 12-м игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось забросить 200 шайб за клуб. Что касается Шестёркина, то он отразил 37 бросков и оформил второй шат-аут кряду. Помимо этого, российский вратарь записал в свой актив 11-ю победу подряд в матче, где по его воротам было произведено 37 и более бросков. В таких встречах Шести не потерпел ни одного поражения за карьеру.

«Сегодня у нас было пять, а может быть, что и семь голевых моментов категории A (это максимально опасные моменты. — Прим. «Чемпионата»). Но не было ощущения, что можем его пробить», — заявил форвард «Шаркс» Ник Бонино. «А когда забиваете ноль голов за игру, то можете выиграть точно такое же количество матчей. Ноль», — глубокомысленно добавил защитник Эрик Карлссон.

Мимо потрясающего возвращения Шести в состав «Рейнджерс» не могли пройти в Северной Америке. «Это просто вратарь совершенно другого уровня», — написал в «Твиттере» обозреватель Адам Херман. «Рейнджерс» напрямую перешли от Хенрика Лундквиста к Игорю Шестёркину. Это замечательно», — добавил другой обозреватель Сет Ротман. «Он может стать лучшим вратарём в мире», — написал один из болельщиков американской команды. «Игорь сделал на 3,26 сейва больше, чем он должен был сделать, согласно продвинутой статистике. Это слишком много», — полагает журналист Кори Масисак.

Насчёт того станет ли Игорь лучшим в мире, нужно посмотреть в будущем. У того же Андрея Василевского может быть другая позиция на сей счёт. А пока можно констатировать, что одним из лучших россиянин уже точно стал. Игорь занимает первое место в НХЛ по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности среди основных голкиперов. Во многом, благодаря его сверхнадёжной игре «Рейнджерс» столь уверенно смотрятся в турнирной таблице нынешнего сезона.