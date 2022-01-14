Кайру — о голе Бучневича: я отмахнулся от шайбы, повезло, что она попала к Барбашёву

Канадский нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру прокомментировал победную шайбу, которую забросил Павел Бучневич в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (2:1).



«Когда мы забивали победный гол, то Бучи отдал мне просто превосходный пас. Я просто отмахнулся, и повезло, что шайба попала на клюшку Барби (Барбашёву. — прим. „Чемпионата“). Он сделал отличную передачу Бучи, и тот не промахнулся», — приводит слова Кайру официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате Бучневич забросил 14-ю шайбу. Также на его счету 21 результативная передача. Этого он смог добиться за 33 матча в текущем сезоне. «Сент-Луис» занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 37 встреч.

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