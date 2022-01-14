«Пополнение!» «Ак Барс» поздравил капитана клуба Зарипова с рождением сына

Казанский «Ак Барс» поздравил капитана команды Даниса Зарипова с рождением сына.



«Пополнение! Поздравляем Даниса и Альбину с рождением сына Диаса! Желаем здоровья, счастья и семейного благополучия», – говорится в заявлении клуба в «Твиттере».



Старший сын Зарипова, 19-летний Артур, выступает в Молодёжной хоккейной лиге за «Ирбис», фарм-клуб «Ак Барса».



В текущем регулярном чемпионате Зарипов принял участие в 24 встречах, забросив четыре шайбы и отдав семь голевых передач при показателе полезности «+4». Всего на его счету 799 матчей в КХЛ, в которых он набрал 681 (292+389) очков при общей полезности «+228».



«Ак Барс» в настоящий момент занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 66 очков после 48 матчей.