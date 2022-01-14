«Пополнение!» «Ак Барс» поздравил капитана клуба Зарипова с рождением сына
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Казанский «Ак Барс» поздравил капитана команды Даниса Зарипова с рождением сына.
«Пополнение! Поздравляем Даниса и Альбину с рождением сына Диаса! Желаем здоровья, счастья и семейного благополучия», – говорится в заявлении клуба в «Твиттере».
Старший сын Зарипова, 19-летний Артур, выступает в Молодёжной хоккейной лиге за «Ирбис», фарм-клуб «Ак Барса».
В текущем регулярном чемпионате Зарипов принял участие в 24 встречах, забросив четыре шайбы и отдав семь голевых передач при показателе полезности «+4». Всего на его счету 799 матчей в КХЛ, в которых он набрал 681 (292+389) очков при общей полезности «+228».
«Ак Барс» в настоящий момент занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 66 очков после 48 матчей.
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