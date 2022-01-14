Грицюк: когда выигрываешь, это как сладкое для детей — хочется ещё и ещё

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал, как настраивается на игры, об отношении к победам и поражениям, а также о том, как следит за бывшими одноклубниками.
«Иногда идёшь на игру, настраиваешься, и тебя прямо прожигает изнутри. Бывает, что включаешься в первой смене, но чаще всего выходишь на разминку и понимаешь – вот-вот всё начнётся. Стараемся выходить на лёд на позитиве, перед этим повеселиться или потолкаться с ребятами. Но случается, что хочется побыть в себе, сконцентрироваться одному, собрать мысли. Эмоции в игре помогают, если направлять их в правильное русло. Ты можешь быть заведённым, но внешне нужно показывать, что всё под контролем.
Из «Авангарда» за океан уехали Клим Костин, Егор Чинахов – слежу за тем, как они себя там проявляют. Много ребят, с кем я играл, сейчас выступают за «Омские крылья» в ВХЛ, тоже при возможности стараюсь смотреть матчи. Мне нравится наблюдать за ребятами, с которыми мы когда-то вместе играли.
Когда выигрываешь, это как сладкое для детей – хочется ещё и ещё. Но поражения тоже нужны, они делают тебя сильнее. Проиграл и понимаешь, чего именно тебе не хватило сегодня. После побед никто не смотрит, как сыграл, вы веселитесь всей командой. А именно после поражений ты понимаешь, в чем тебе нужно дорабатывать. Но победы получать, конечно, слаще», — цитирует Грицюка официальный сайт КХЛ.
- 14 января 2022
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