Защитник «Монреаля» — о хите и драке Романова: Роми вновь оживляет скамейку запасных

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри прокомментировал эпизод матча с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 ОТ), в котором российский защитник команды Александр Романов применил жёсткий силовой приём, после чего на него накинулся недовольный хитом против партнёра Райан Карпентер.



«Вот что делает Роми — он ловит такого парня, кажется, всего раз за встречу, и это действительно приносит энергию. В разные моменты матча он вновь оживляет скамейку запасных. Это то, что он делает в значительной степени на льду и вне его», — приводит слова Питри Sportsnet.



«Монреаль Канадиенс» в овертайме уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:3. Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр».



После жёсткого силового приёма против Сэма Лафферти российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл драку с Райаном Карпентером, который вступился за своего одноклубника. По её итогам хоккеист «Чикаго» был наказан штрафом 2+10+5 минут, Романов получил 5-минутное удаление.