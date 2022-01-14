Плющев — о Р. Ротенберге в СКА: флаг ему в руки! Может, это была его голубая мечта?

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА.



«Начну с того, что я не вижу здесь какого-то эксперимента. Если посмотреть прошлый сезон, то Роман Борисович очень часто появлялся на лавочке. А в этом чемпионате он с самого начала присутствовал на тренерской скамейке, руководил командой, определяет её состав. Просто де-факто превратилось в де-юре. Никакой неожиданности тут нет. Вопрос в другом: у Ротенберга большая ответственность, столько должностей. Как это можно совмещать с работой главного тренера, — для меня загадка.



Прекрасно знаю, что такое главный тренер и в каком режиме он живёт. Тем более — когда есть проблемы и впереди ответственные матчи. Но Роман Борисович стремился к этой должности и её получил. Может, это была его голубая мечта? Хотя не могу понять, как человек, работающий главным тренером одной из команд, может представлять интересы КХЛ как вице-президент.



Конфликт интересов? То, что он теперь занимается тренерской работой, — вопросы только к совету директоров СКА. Роман Борисович сказал, что может! Флаг ему в руки! Но возникнут разговоры, когда плей-офф начнётся. Например, судей кто у нас курирует? ФХР! А разве Ротенберг не её вице-президент? Зачем же давать тему для обсуждения? Ведь без скандалов тут не обойтись.



Крышечку ящика Пандоры приоткрыли! И теперь от этого никуда не денешься! Наверняка найдутся скептики, которые будут говорить, что всё заранее «расписано» — от начала до конца», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».