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Капризов принял участие в утренней раскатке «Миннесоты» впервые после травмы

Капризов принял участие в утренней раскатке «Миннесоты» впервые после травмы
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Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов принял участие в утренней раскатке команды. Об этом сообщил североамериканский журналист Дейн Мизутани на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что он должен сыграть с «Анахайм Дакс».

Пропуск матча связан с травмой, которую форвард «дикарей» получил в матче с «Бостон Брюинз», прошедшем ночью с 6 на 7 января мск. Россиянин получил травму в результате столкновения с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком. Инцидент произошёл во втором периоде. Капризов отправился в раздевалку.

Отметим, что один из голов в матче с «Бостоном» забил Капризов, который провёл на льду 11 минут. Это 14-й гол россиянина в сезоне НХЛ. Также на его счету 26 результативных передач в 32 матчах. Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 87 матчах, в которых записал на свой счёт 41 гол и сделал 50 результативных передач.

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