«Мы могли подвергнуть риску игроков». Кудашов — о приостановке сезона в КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как в клубе отреагировали на приостановку сезона в КХЛ.

«На самом деле спокойно отреагировали. В голове же так или иначе прокручиваешь некоторые варианты, основываясь на том, что пишут в СМИ. Все между собой общаются, обсуждают. Поэтому в какой-то степени были к этому готовы.



«Динамо» готово было играть дальше? Мы были готовы, но здесь никогда не знаешь, как могло повернуться. С одной стороны, заболевших у нас нет. С другой — мы могли подвергнуть риску игроков. Да и график сложный. Если бы «Спартак» был тоже готов играть, то у нас через день дерби, потом перелёт в Екатеринбург, затем вновь в Москву — снова принципиальный матч и сразу в Магнитогорск. Тяжёлый календарь. Поэтому везде есть плюсы и минусы. Как решили, так решили.



Какой вариант продолжения сезона ближе? Я бы не хотел сейчас выражать мнение, которое могло бы расцениваться как принципиальная позиция. Как КХЛ решит, так и будет. Ситуация с вирусом непредсказуемая. Считаю правильным, что лига ставит в приоритет здоровье команд, болельщиков и желание выявить победителя в честной борьбе. Но единого правильного решения никто не найдёт.



Как изменится расписание команды после остановки? Распорядок сильно не изменился. Дали игрокам два дня выходных. Сегодня было плановое медобследование. Завтра возобновляем тренировки на базе. После чего наступает олимпийская пауза. Мы организуем лагерь развития, в котором примут участие игроки всей динамовской системы. Ряд хоккеистов первой команды, молодёжной, а также «Динамо» из Санкт-Петербурга. Дальше команда будет тренироваться в обычном режиме. Также запланировано несколько контрольных матчей. Многие получат шанс проявить себя на взрослом уровне, хоть и не в официальных матчах. Это тоже опыт», — приводит слова Кудашова официальный сайт бело-голубых.