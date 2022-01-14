Овечкин — журналистам о своей травме: с чего вы взяли, что это верхняя часть тела?

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал информацию о своей травме.

«С чего вы взяли, что это верхняя часть тела? Ну, не знаю. Может быть, это и верхняя часть тела, а может, и нижняя… Сегодня я попробовал покататься. Посмотрим, что будет завтра.



Абсолютно не имеет значения, как складывается сезон. Получать травмы не хочется никогда. Как и не хочется чувствовать никакой боли в своём теле.



В среднем в нынешнем сезоне я провожу на льду более 22 минут (22.03), что является вторым показателем в команде после защитника Джона Карлсона (23.43)? Мне это нравится. Очевидно, что я чувствую себя комфортно. Я не чувствую накопившейся усталости. Хотя, конечно, сразу после матчей небольшая усталость присутствует.



Назначение капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд? Отлично, я очень этому рад. Самое главное для меня сейчас — это полностью поправиться, а там посмотрим», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.