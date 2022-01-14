Главный тренер «Хартфорда»: Шестёркину уделяют недостаточно внимания

Главный тренер клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Кноблаух, который продолжает заменять заболевшего коронавирусом Жерара Галлана на посту наставника «Нью-Йорк Рейнджерс», считает, что российскому голкиперу «рейнджеров» Игорю Шестёркину уделяют недостаточно внимания, когда речь заходит о лучших вратарях НХЛ.

«Мне кажется, что ему уделяют недостаточно внимания. Возможно, в Нью-Йорке другая ситуация, но если говорить в целом про НХЛ и элитных голкиперов лиги, то Шестёркина в данном контексте упоминают лишь время от времени. Однако я считаю, что о нём как об одном из лучших вратарей НХЛ должны говорить постоянно», — приводит слова Кноблауха официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на New York Post.

Отметим, что именно под руководством Кноблауха в «Хартфорде» Шестёркин в сезоне-2019/2020 начал свою заокеанскую карьеру.