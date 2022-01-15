Иван Барбашёв: в этом чемпионате НХЛ я играю разные роли

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв рассказал об атмосфере в команде и своей роли в ней.
«Мне просто весело и комфортно играть с каждым игроком этой команды. У нас действительно классный и мастеровитый коллектив. Все стараются играть правильно и облегчать задачу своим партнерам. Мы проводим отличный сезон, а когда команда выигрывает, то это добавляет всем хорошего настроения.
Да, в этом чемпионате я играл и играю разные роли, Меня выпускают как на меньшинство, так и на большинство. Я выхожу на лёд, когда мы играем «шесть на пять» в концовках и т.д. И это придает мне уверенности», — цитирует Ивана Барбашёва русская версия официального сайта НХЛ.
В 36 матчах нынешнего сезона Барбашёв набрал 29 (13+16) очков, побил личный рекорд результативности и сейчас занимает четвертое место в споре лучших бомбардиров команды.
«Блюз» провели 37 встреч и с 49 очками (22-10-5) занимают второе место в Центральном дивизионе, на один балл отставая от лидирующего «Нэшвилла», с которым им предстоит встретиться в ночь на вторник по московскому времени. А перед этим «Сент-Луис» ждет домашняя битва против «Торонто» (воскресенье, 03:00 мск).
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