«Миннесота» крупно обыграла «Анахайм», у Капризова две передачи

В Сент-Поле (США) на стадионе « Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
В составе победителей забивали Кевин Фиала, Райан Хартман, Матс Цуккарелло (дважды), Мэтт Болди, Виктор Раск и Мэтт Дамба. Автором заброшенных шайб «Анахайма» стали Макс Комтуа, Дерек Грант и Тревор Зеграс.
В этом матче состоялось возвращение на лёд российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который 6 января получил травму в игре с «Бостоном». Российский форвард в первом периоде отдал две результативные передачи. В общей сложности он провёл на льду 16 минут, заработав коэффициент полезности «+3».
Также в матче принял участие российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов. Он отыграл чуть большее 22 минут, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности «+2».
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