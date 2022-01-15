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«Миннесота» крупно обыграла «Анахайм», у Капризова две передачи

«Миннесота» крупно обыграла «Анахайм», у Капризова две передачи
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В Сент-Поле (США) на стадионе « Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Кевин Фиала, Райан Хартман, Матс Цуккарелло (дважды), Мэтт Болди, Виктор Раск и Мэтт Дамба. Автором заброшенных шайб «Анахайма» стали Макс Комтуа, Дерек Грант и Тревор Зеграс.

В этом матче состоялось возвращение на лёд российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который 6 января получил травму в игре с «Бостоном». Российский форвард в первом периоде отдал две результативные передачи. В общей сложности он провёл на льду 16 минут, заработав коэффициент полезности «+3».

Также в матче принял участие российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов. Он отыграл чуть большее 22 минут, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
7 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фиала (Болди, Штурм) – 07:25' (5x5)   2:0 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 08:52' (5x5)   2:1 Комтуа (Зеграс, Шаттенкирк) – 11:39' (5x5)   3:1 Цуккарелло (Капризов) – 14:59' (5x5)   4:1 Болди (Годро) – 40:30' (5x5)   5:1 Цуккарелло – 40:34' (5x5)   6:1 Раск (Фолиньо) – 42:05' (5x5)   6:2 Грант (Драйсдейл, Гецлаф) – 44:39' (5x5)   6:3 Зеграс (Фаулер, Комтуа) – 46:06' (5x5)   7:3 Дамба (Хартман) – 51:47' (5x5)
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