Юбердо набрал 50 очков в 37 матчах за «Флориду». Лишь Буре удалось сделать это быстрее
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 7:1.
Нападающий «Пантерз» Джонатан Юбердо забил гол и отдал три результативные передачи в этом матче. Таким образом, форвард набрал 51 (14+37) очко в 37 матчах сезона-2021/2022.
Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, быстрее него в истории «Флориды» набрать 50 очков удавалось лишь одному игроку — легендарному российскому нападающему Павлу Буре, который добрался до отметки в 50 баллов за 34 встречи в сезоне-1999/2000.
Напомним, Павел Буре выступал за «Флориду» с 1999 по 2002 год.
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