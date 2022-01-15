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Капризов: всегда хочется сыграть против Алекса Овечкина. Он один из величайших

Капризов: всегда хочется сыграть против Алекса Овечкина. Он один из величайших
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов после встречи с «Анахайм Дакс» (7:3) поделился мнением о пропуске матча с «Вашингтон Кэпиталз». Недавно он получил травму после силового приёма форварда «Бостон Брюинз» Трента Фредерика.

«Это определённо прискорбно. Моё здоровье и форма не были в идеальном состоянии, поэтому я не мог играть. Всегда хочется выйти и сыграть против Алекса (Овечкина. — Прим. «Чемпионата»). Он один из величайших», — приводит слова Капризова The Athletic.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В этом матче состоялось возвращение на лёд российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который 6 января получил травму в игре с «Бостоном». Российский форвард в первом периоде отдал две результативные передачи. В общей сложности он провёл на льду 16 минут, заработав коэффициент полезности «+3».

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