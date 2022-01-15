Вратарь «Миннесоты»: я бы поставил Капризова в один ряд с лучшими в НХЛ

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо поделился мнением о вызове российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова на Матч звёзд НХЛ — 2022.
«Этот парень настолько изобретателен, насколько это вообще возможно. Он настолько же одарён, как и остальные вызванные. Он заслуживает быть среди любого, кто есть в этих списках. Это определённо будет занимательно — увидеть, что он может придумать, когда участвует во всех этих соревнованиях с навыками и тому подобном. Я бы поставил его в один ряд с лучшими в лиге в любой из дней. Знаю, что он собирается придумать что-то особенное», — приводит слова Тальбо The Athletic.
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
- 15 января 2022
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