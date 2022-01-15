Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Просветов поделился эмоциями после поражения в матче с «Колорадо». Он совершил 44 сейва

Просветов поделился эмоциями после поражения в матче с «Колорадо». Он совершил 44 сейва
Комментарии

Российский голкипер «Аризона Койотс» Иван Просветов прокомментировал итоги матча с «Колорадо Эвеланш» (3:4 Б).

«Когда мы усердно работаем и играем друг за друга, то даже уступая в ходе встречи в две шайбы, мы не опускаем головы. Сегодня ветераны нашей команды проделали отличную работу и постоянно толкали нас вперёд. Так что после 0:2 мы были на все 100% уверены, что сможем вернуться в эту игру.

Кроме меня, за «Аризону» играют ещё несколько представителей «Тусона»? Да, мне это очень помогло, потому что я хорошо знаю всех этих ребят. Знаю, что они собираются сделать на льду в том или ином моменте. И я считаю, что это тоже важная часть успешной игры. У нас отличное взаимопонимание как в «Тусоне», так и в «Койотс».

Как вы знаете, в этом сезоне я провёл действительно много матчей в фарм-клубе в АХЛ, и мне это добавило уверенности. В ходе чемпионата я играл против очень хороших соперников. Мне кажется, что чем больше в моём возрасте проводишь времени на льду, тем увереннее себя чувствуешь», — приводит слова Просветова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
Видео суперсейва Ивана Просветова в овертайме после броска Валерия Ничушкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022