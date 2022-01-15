Видео суперсейва Ивана Просветова в овертайме после броска Валерия Ничушкина

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

На третьей минуте овертайма российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин совершил проход из своей зоны, войдя в чужую, обыграв защитника и уже объехав голкипера. Однако российский вратарь «Аризоны» Иван Просветов, будучи уже обыгранным, выставил щиток и парировал бросок Ничушкина.

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Напомним, Иван Просветов провёл свой второй матч в НХЛ в текущем сезоне, на его счету 44 отражённых броска. В буллитной серии его сумел обыграть лишь Назем Кадри, чей бросок и оказался победным.