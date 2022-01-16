Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 11 голов за карьеру в НХЛ
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Российский нападающий Александр Овечкин сократил отставание от чешского форварда Яромира Ягра по голам за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Овечкин отметился в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Для россиянина этот гол стал 755-м в НХЛ. Он сократил отставание от Ягра (766) до 11 голов. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1235 матчах, в которых записал в свой актив 755 голов и сделал 618 результативных передач. В нынешнем сезоне россиянин провёл 38 матчей, забив 25 голов и сделав 28 результативных передач.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Айлендерс» сыграют с «Филадельфией Флайерз».
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