Овечкин повторил достижение Шэнахана и Бретта Халла по регуляркам с 25+ голами в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1235-й матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему вошёл в топ-100 в истории лиги по этому показателю. В конце третьего периода россиянин установил окончательный счёт в матче, точным броском поразив пустые ворота «островитян».

36-летний Овечкин в 16-й раз за карьеру в НХЛ забил минимум 25 голов в одном регулярном чемпионате. Таким образом, российский форвард повторил достижение Брэндана Шэнахана и Бретта Халла по сезонам с 25+ голами в НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Горди Хоу (20), второе место делят Майк Гартнер и Яромир Ягр (по 17). За всю карьеру в НХЛ Овечкин лишь однажды не смог достичь данной отметки. Это произошло в прошлой регулярке, когда он забил 24 гола.