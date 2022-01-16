Ламорелло заявил, что не выбрал бы Буше на драфте НХЛ, если бы знал о содеянном хоккеистом

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло ответил на вопросы журналистов о ситуации, участником которой стал американский нападающий Рид Буше.

Напомним, 31 января состоится судебное заседание. Хоккеисту грозило наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного срока за изнасилование 12-летней девочки. Однако теперь игрок может отделаться условным наказанием, если успешно пройдёт испытательный срок. Сообщалось, что инцидент произошёл в 2011 году, тогда игроку было 17 лет. В том же году занимавший на тот момент позицию генерального менеджера «Нью-Джерси» Ламорелло выбрал Буше на драфте НХЛ.

«Вне всяких сомнений, наша организация ничего не знала об этом происшествии. Выбрал бы я его драфте, если бы знал, что он сделал? Нет», — приводит диалог с функционером журналистка Кэти Странг.