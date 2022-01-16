В КХЛ отреагировали на информацию о том, что Рид Буше признался в изнасиловании

В КХЛ отреагировали на информацию о ситуации с нападающим «Локомотива» Ридом Буше, который признался в изнасиловании 12-летней девушки.

«КХЛ проинформирована о ситуации с хоккеистом ХК «Локомотив» Ридом Буше. Лига не комментирует данную информацию до официального решения суда. При этом КХЛ осуждает все формы насилия или жестокого обращения», — приводит заявление КХЛ «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что в декабре 2021-го Буше признался в суде в преступном сексуальном поведении третьей степени, связанном с сексуальным контактом.

Напомним, 31 января состоится судебное заседание. Хоккеисту грозило наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного срока. Однако теперь игрок может отделаться условным наказанием, если успешно пройдёт испытательный срок.

Сообщалось, что инцидент произошёл в 2011 году, тогда игроку было 17 лет.

В текущем сезоне Буше провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 27 очков: забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач. Ярославцы занимают седьмое место в таблице Западной конференции.