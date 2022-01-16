Две голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Филадельфию»

В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.
Счёт был открыт в самом начале матча – Мика Зибанеджад забил на 6-й минуте. Примечательно, что пас на гол отдал ему российский нападающий Артемий Панарин. Через 7 минут Оскар Линдблом сравнял счёт. А на 51-й минуте Кэм Йорк вовсе вывел свою команду вперёд. На этой же минуте госте сравняли благодаря голу Филипа Хитила, которому тоже ассистировал Панарин. На 54-й же минуте Крис Крайдер поставил точку в этой встрече.
У Игоря Шестёркина 26 сейвов, у Ивана Проворова коэффициент полезности «-2».
«Рейнджерс» добивается второй победы подряд. А «Филадельфия», в свою очередь, терпит седьмое поражение кряду.
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