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Две голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Филадельфию»

Две голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Филадельфию»
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В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Счёт был открыт в самом начале матча – Мика Зибанеджад забил на 6-й минуте. Примечательно, что пас на гол отдал ему российский нападающий Артемий Панарин. Через 7 минут Оскар Линдблом сравнял счёт. А на 51-й минуте Кэм Йорк вовсе вывел свою команду вперёд. На этой же минуте госте сравняли благодаря голу Филипа Хитила, которому тоже ассистировал Панарин. На 54-й же минуте Крис Крайдер поставил точку в этой встрече.

У Игоря Шестёркина 26 сейвов, у Ивана Проворова коэффициент полезности «-2».

«Рейнджерс» добивается второй победы подряд. А «Филадельфия», в свою очередь, терпит седьмое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 05:54' (5x4)   1:1 Линдблом (Конечны, Лотон) – 11:45' (5x5)   2:1 Йорк – 50:11' (5x5)   2:2 Хитил (Панарин, Строум) – 50:48' (5x5)   2:3 Крайдер (Фокс, Какко) – 53:30' (5x5)
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