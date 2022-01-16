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Андрей Свечников с разгона толкнул в спину игрока «Ванкувера», едва не спровоцировав драку

Андрей Свечников с разгона толкнул в спину игрока «Ванкувера», едва не спровоцировав драку
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Вчера, 15 января, в Роли (США) на «Пи-Эн-Си-Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Севчников отметился не только двумя результативными передачами, но и спровоцированной потасовкой. Хоккеист с разгона влетел в спину форварда «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда, за которого тут же заступился одноклубник Бо Хорват, забросивший единственную шайбу гостей.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

В текущем сезоне Свечников провёл 32 матча и набрал в них 28 очков: забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач.

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