Сборная России по хоккею проведёт товарищеский матч с Латвией перед ОИ-2022

Сборная Латвии по хоккею сыграет два контрольных матча в рамках подготовки к Олимпийскому хоккейному турниру 2022 года в Пекине (Китай), сообщает сайт федерации латвийского хоккея.



В субботу, 5 февраля, Латвия сыграет со сборной России. Встреча пройдёт в Пекине, начало — в 14:45 мск. Во второй игре, которая пройдёт в понедельник, 7 февраля, подопечные Харийса Витолиньша сыграют с датчанами. Игра также состоится в Пекине, начало — в 12:15 мск.



Ранее сборная России сообщала, что после перелёта в Пекин команда проведёт один товарищеский матч до старта хоккейного турнира.



Сборная Латвии начнёт подготовку к Олимпийским играм 26 января, а 2 февраля отправится в Китай. Сбор российской национальной команды стартует 17 января.



Свой первый матч на Олимпиаде латвийская команда проведёт 10 февраля со Швецией, через день сразится с Финляндией, а 13 февраля — со Словакией. Сборная России 9 февраля сыграет со Швейцарией, затем 11 февраля встретится с Данией, а третий матч группового этапа — с Чехией — состоится 12 февраля.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.