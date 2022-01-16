Сборная России по хоккею проведёт товарищеский матч с Латвией перед ОИ-2022

Сборная Латвии по хоккею сыграет два контрольных матча в рамках подготовки к Олимпийскому хоккейному турниру 2022 года в Пекине (Китай), сообщает сайт федерации латвийского хоккея.
В субботу, 5 февраля, Латвия сыграет со сборной России. Встреча пройдёт в Пекине, начало — в 14:45 мск. Во второй игре, которая пройдёт в понедельник, 7 февраля, подопечные Харийса Витолиньша сыграют с датчанами. Игра также состоится в Пекине, начало — в 12:15 мск.
Ранее сборная России сообщала, что после перелёта в Пекин команда проведёт один товарищеский матч до старта хоккейного турнира.
Сборная Латвии начнёт подготовку к Олимпийским играм 26 января, а 2 февраля отправится в Китай. Сбор российской национальной команды стартует 17 января.
Свой первый матч на Олимпиаде латвийская команда проведёт 10 февраля со Швецией, через день сразится с Финляндией, а 13 февраля — со Словакией. Сборная России 9 февраля сыграет со Швейцарией, затем 11 февраля встретится с Данией, а третий матч группового этапа — с Чехией — состоится 12 февраля.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
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