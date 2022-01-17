«Хартли не изменился, всё осталось в памяти». Семёнов — о возвращении из НХЛ в «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился мнением о работе под руководством Боба Хартли.



«Всё время, пока я был в «Торонто», мы поддерживали связь с «Авангардом». Руководство и тренеры всегда меня поддерживали и готовы были оказать любую помощь, за что я очень благодарен. Всеми переговорами по заключению контракта занимался мой агент.

Нам удалось быстро согласовать нюансы и подписать контракт.



Я следил за трансферной политикой клуба в межсезонье. Всегда нелегко, когда команда обновляется, в такой ситуации огромную роль будет играть сплочённость коллектива. Если посмотреть на ребят, которые пополнили команду, то можно убедиться, что все они большие мастера, которые играли за свои сборные, выигрывали медали различных турниров, к примеру Олимпиады.



По себе знаю, легче играется, когда ты понимаешь философию тренера. Знаешь все мелочи и требования, которые он просит. У Хартли изменений никаких не произошло. Требования остались те же, поэтому всё осталось в памяти», – сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.