Автор первого гола МЧМ-2022 Ламберт расторг контракт с финским клубом «ЮП»

Финский нападающий Брэд Ламберт, ставший автором первого гола молодёжного чемпионата мира — 2022, расторг контракт с клубом «ЮП», сообщает официальный «твиттер» команды.

В текущем сезоне хоккеист провёл 24 матча в регулярном чемпионате Финляндии и набрал шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. На МЧМ-2022 хоккеист провёл два матча и набрал пять очков, забив один гол и отдав четыре передачи.

Всего Ламберт провёл 70 матчей за «ЮП» и набрал суммарно 21 очко (9+12).

Отметим, что в чемпионате Финляндии Ламберт дебютировал ещё в 15 лет за «ХИФК». В дебютном для себя сезоне он набрал два очка в четырёх встречах.

Напомним, хоккеист мог бы выступать за канадскую сборную, так как его отец — уроженец Канады, однако по правилам ИИХФ игрок должен был бы провести в Канадской лиге не менее двух сезонов подряд. Однако на его счету только один сезон в Канадской детской лиге.