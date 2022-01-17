Автор первого гола МЧМ-2022 Ламберт расторг контракт с финским клубом «ЮП»

Финский нападающий Брэд Ламберт, ставший автором первого гола молодёжного чемпионата мира — 2022, расторг контракт с клубом «ЮП», сообщает официальный «твиттер» команды.
В текущем сезоне хоккеист провёл 24 матча в регулярном чемпионате Финляндии и набрал шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. На МЧМ-2022 хоккеист провёл два матча и набрал пять очков, забив один гол и отдав четыре передачи.
Всего Ламберт провёл 70 матчей за «ЮП» и набрал суммарно 21 очко (9+12).
Отметим, что в чемпионате Финляндии Ламберт дебютировал ещё в 15 лет за «ХИФК». В дебютном для себя сезоне он набрал два очка в четырёх встречах.
Напомним, хоккеист мог бы выступать за канадскую сборную, так как его отец — уроженец Канады, однако по правилам ИИХФ игрок должен был бы провести в Канадской лиге не менее двух сезонов подряд. Однако на его счету только один сезон в Канадской детской лиге.
- 17 января 2022
-
11:59
-
11:30
-
11:28
-
10:40
-
10:30
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
08:32
-
04:17
-
02:13
-
01:25
-
01:09
-
00:52
-
00:49
-
00:44
-
00:42
-
00:36
- 16 января 2022
-
23:32
-
23:18
-
22:59
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:31
-
22:10
-
21:51
-
21:46
-
21:16
-
20:52
-
20:46
-
20:37
-
20:21
-
20:05
-
19:48