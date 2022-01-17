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Юханссон — лидер КХЛ по коэффициенту надёжности, лучший среди россиян — Федотов

Юханссон — лидер КХЛ по коэффициенту надёжности, лучший среди россиян — Федотов
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Голкипер санкт-петербургского СКА Ларс Юханссон возглавляет список вратарей Континентальной хоккейной лиги по коэффициенту надёжности (среднее количество пропущенных шайб за 60 минут игрового времени), сообщает твиттер-аккаунт КХЛ.

Показатель 34-летнего шведа — 1,63 после 34 проведённых встреч. Следом идёт голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола, который пропускает в среднем 1,87 шайбу за встречу. На счету финна 31 матч в рамках текущего регулярного чемпионата. Тройку замыкает вратарь «Локомотива» Эдди Паскуале, показатель надёжности которого — 1,99 после 38 встреч.

Лучшим среди россиян в списке является голкипер ЦСКА Иван Федотов, на счету которого 2,00 пропущенных шайбы в среднем за игру после 26 матчей.

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