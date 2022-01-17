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Кудашов — об ОИ-2022: дело государственной важности для нас

Кудашов — об ОИ-2022: дело государственной важности для нас
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Тренер сборной России по хоккею и наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал предстоящий сбор национальной команды перед Олимпийскими играми 2022 года.

«Все ощущаем ответственность, мы отправляемся в большой путь. И, конечно, есть определённая неизвестность в плане того, что может случиться. Мы не знаем, что будет завтра и послезавтра. „Омикрон“ идёт на Москву, все новости об этом трещат. Ситуация сейчас такая, что всё меняется. Пока доехали не все игроки, но у нас вызвано достаточно ребят, во-первых. Во-вторых, у нас есть ещё более расширенный список тех, кого мы можем добрать. Но пока рассчитываем на тех ребят, кто уже прибыл.

Как практикам нам хотелось бы заехать и уже начать работать, но есть неизвестность. В каком состоянии одни бойцы вышли после болезни? Одни же тренировались, другие — нет. Будем подводить всех к общему знаменателю. Но сколько времени понадобится? Всё-таки у нас дело государственной важности, очень серьёзное дело, хотелось бы сразу начать готовиться. Важно, чтобы не было так, как на молодёжном чемпионате мира. Один заболевший – и техническое поражение. Таких моментов бы не хотелось», — цитируют Кудашова «РИА Новости Спорт».

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