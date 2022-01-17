Сушинский: у Толчинского не лучший сезон. Но кого тогда взяли на ОИ, если его — нет?

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о расширенном составе национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«У Толчинского не лучший сезон. Он блистал в прошлом. В этом году у него не идёт. Наверное, всё по делу. Не очень хорошую игру показывает. До прошлого сезона не дотягивает.
С другой стороны, кого тогда взяли, если его не взяли? НХЛовцев нет. Не знал, что у нас так много игроков», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, окончательный состав сборной России станет известен в воскресенье, 23 января. Российская команда сыграет первый матч на Олимпиаде — 2022 9 февраля с командой Швейцарии, начало — в 11:40 мск.
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