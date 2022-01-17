Кожевников — о расширенном составе: удивляет позиция вратаря и отсутствие Толчинского

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал расширенный состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Удивляет, что нет Толчинского. Ну и вратарская позиция: два вратаря из Питера, которые сезон вообще не играли практически. Но у тренеров своё видение. Толчинский себя неплохо зарекомендовал. Это нестандартный игрок. А в остальном всё нормально — самые сильнейшие собрались», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Окончательный состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 станет известен в воскресенье, 23 января. Российская команда сыграет свой первый матч на турнире в среду, 9 февраля, со Швейцарией. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.
- 17 января 2022
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