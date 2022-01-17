Пашков: кандидатура Аскарова в Олимпийской сборной России вызывает недоумение

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал расширенный состав сборной России по хоккею на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай), а также попадание в заявку голкипера СКА Ярослава Аскарова.
«Не хочется говорить про Аскарова вещи, которые могли бы повлиять на его игровую карьеру, но в данной ситуации его кандидатура вызывает недоумение. Ярослав ещё очень молод, у него всё впереди. Могу пожелать ему только успехов, но его появление в Олимпийской сборной вызывает вопросы», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Итоговый состав сборной России на Олимпийские игры станет известен в воскресенье, 23 января. Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля, хоккейный турнир начнётся 9 февраля матчем между командами России и Швейцарии (начало — в 11:40 мск).
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