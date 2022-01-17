«Меня ничего не удивляет в нашей сборной». Плющев — о вратарях в расширенном составе на ОИ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал расширенный состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Выбрали всё, что есть на сегодняшний день. За исключением, наверное, Окулова. Почему-то Фёдоров категорически не хочет привлекать его в сборную. Знаю, что он под санкциями Фёдорова, а почему Жамнов не пригласил Толчинского — сложно обсуждать. Формирование любой команды — прерогатива главного тренера и помощников. Толчинский — интересный игрок, может, Фёдоров его не видит в каких-то связках, может, из-за того, что Сергей в своё время покинул ЦСКА. Это игроки, которые заявили о себе в сезоне, надо было внимательно к ним относиться.



Не удивляет ли вратарская линия? Меня уже давно ничего не удивляет в нашей сборной: есть куча помощников, советников. Удивляться очень сложно. Надо спросить у Жамнова в первую очередь. Мне этот вопрос немножко непонятен, наверное, он видит так. Говорят же творческие люди: я вижу так", — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.