Кучеров — третья звезда прошедшей игровой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой был назван российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого три гола и четыре передачи в трёх встречах с «Баффало Сэйбрз» (6:1), «Ванкувер Кэнакс» (4:2) и «Даллас Старз» (3:1).
Второе место занял вратарь «Чикаго Блэкхоус» Марк-Андре Флёри. 37-летний канадец одержал 3 победы в играх с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2), «Монреаль Канадиенс» (3:2, ОТ) и «Анахайм Дакс» (3:0), отражая в среднем 95,7% бросков и получив коэффициент надёжности 1,32.
Первой звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, который набрал 10 (6+4) баллов в играх с «Вашингтон Кэпиталз» (7:3), «Монреаль Канадиенс» (5:1), «Филадельфией Флайерз» (3:2) и «Нэшвилл Предаторз» (4:3, ОТ).
- 17 января 2022
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